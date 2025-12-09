HRW exige la liberación de los "presos políticos" tunecinos condenados por "complot"

HRW manifestó en un comunicado que todos los acusados -condenados a penas de entre 5 y 45 años de cárcel-, entre los que figuran miembros de partidos opositores, empresarios y abogados, deben ser puestos en libertad, ya que considera que los cargos que les fueron imputados por conspiración "eran infundados y no se basaban en pruebas creíbles".

Los tres últimos encarcelados fueron el histórico opositor de 81 años Ahmed Nejib Chebbi, el abogado Ayachi Hammami, y la activista Chaima Issa -todos críticos con las políticas del Gobierno del presidente Kais Said-, cuyas liberaciones deben ser, según la ONG internacional, "inmediatas".

Todos fueron condenados en el macrojuicio por el mismo caso, con penas que fueron ratificadas o sensiblemente reducidas, respecto a las iniciales emitidas el pasado abril, en posteriores audiencias de apelación.

La mayoría de los condenados afrontaron el proceso en prisión preventiva o en rebeldía, como el intelectual francés Bernard-Henri Lévy, refugiado en Francia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

HRW considera que "las duras penas de prisión son consecuencia de una grave distorsión del sistema judicial y solo buscan silenciar a la disidencia" y que "los arrestos de prominentes figuras de la oposición son el último paso en el plan del presidente Kais Said para eliminar cualquier alternativa a su gobierno de un solo hombre".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización recordó que Túnez es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, "que garantizan el derecho a la libertad de expresión y de reunión, a un juicio justo y a no ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios".

Tras la llamada Primavera Árabe de 2011 Túnez inició una transición democrática que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024.