Huelga de médicos en España en medio del debate sobre la gestión de los hospitales

Los médicos protestan porque creen que ellos merecen un estatuto propio que reconozca sus particularidades, y no meramente un capítulo en un texto general sobre las condiciones laborales de todos los empleados del sistema, sean o no sanitarios.

Esta huelga llega en un momento de polémica por la gestión privada de los centros sanitarios en España, después de que una grabación destapara que el gerente del hospital público de Torrejón (Madrid), gestionado por el grupo privado Ribera, ordenó rechazar pacientes para ganar más dinero.

El Ministerio de Sanidad avanzó la semana pasada que abrirá una investigación para saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes, averiguaciones que este lunes se han ampliado al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón.

Lo anunció la titular española de Sanidad, la izquierdista Mónica García, que acusó al Gobierno de Madrid, en manos de la derecha, de inyectar "más de 5.000 millones" de euros al grupo Quirón, "el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año" en la región.

En la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP) desde hace treinta años, hay numerosos hospitales públicos con gestión privada, como el de Torrejón, con un modelo en el que su financiación, propiedad y control son públicos, pero la prestación del servicio está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria.

Tras la publicación del audio del gerente del hospital de Torrejón, destapado por el diario El País, numerosos dirigentes de partidos de izquierdas que apoyan al Gobierno de coalición español han cuestionado este modelo de gestión.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, acusó este martes al Gobierno central de orquestar una "causa política" en torno al hospital de Torrejón, donde defiende que no ha habido "negligencias médicas".

Asimismo, pidió que el Ejecutivo escuche las reivindicaciones de los médicos, que inician una "huelga histórica" de cuatro días, y los respete "como se merecen".

Una huelga que llega cuando los centros españoles de atención sanitaria primaria, incluso algunos servicios de urgencias, empiezan a saturarse por la epidemia de gripe, que este año llegó antes de lo habitual.