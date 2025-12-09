Hungría admite que no pactó con EEUU un "escudo" financiero de 20.000 millones de dólares

"Estuve presente en la reunión entre (el presidente estadounidense) Donald Trump y Viktor Orbán, en la que realmente no se llegó a ningún acuerdo sobre 20.000 millones de dólares, pero tampoco nadie ha asegurado eso", sostuvo el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, en Facebook.

El ministro reaccionó así a una entrevista de Trump en la cabecera Politico, en la que el presidente, al ser preguntado por la afirmación de Orbán de que Hungría podría acceder a unos 20.000 millones de dólares tras su encuentro de noviembre, respondió que nunca hizo tal promesa.

Orbán es un cercano aliado de Trump, a quien apoyó ya desde la campaña electoral de 2016.

Szijjártó agregó que en las negociaciones bilaterales entre Trump y Orbán "acordaron iniciar conversaciones sobre un nuevo tipo de cooperación financiera, sus posibles formas y sobre un mecanismo que pueda proporcionar protección financiera (a Hungría)".

Orbán y Trump se reunieron en Washington el pasado 7 de noviembre y en declaraciones posteriores a la televisión privada ATV Orbán afirmó que llegó a un acuerdo con Trump sobre un "escudo" financiero para Hungría.

"Si Hungría tiene alguna dificultad financiera, entonces podremos recurrir a cualquiera de los cuatro o cinco instrumentos que actualmente son conocidos internacionalmente (...) y utilizar lo que necesitemos", explicó el primer ministro a la emisora.

"No hay que tener mucha imaginación para calcular la cantidad que podríamos necesitar para garantizar la estabilidad. Entre 10.000 y 20.000 millones de dólares o euros, no es una suma significativa para los EE.UU.", añadió, al ser interrogado sobre la suma de ese eventual "escudo".

Varios miembros del Gobierno han afirmado que el "escudo financiero podría utilizarse en caso de especulaciones (contra Hungría) o ataques políticos", tal como aseguró el ministro de Construcción y Transporte, János Lázár.

La economía húngara atraviesa dificultades, con un crecimiento previsto del 0,4 % en 2025 y un déficit del 5 %, sin acceso a una parte importante de los fondos comunitarios, mientras el Gobierno impulsa amplios alivios fiscales de cara a las elecciones de abril de 2026.