Hungría celebra los lazos comerciales con Rusia pese a las sanciones de Occidente

"A pesar de las difíciles condiciones, según los últimos datos, el volumen de intercambio comercial crece de forma constante, así como la cooperación económica entre nuestros países", señaló el ministro húngaro citado por TASS.

El jefe de la diplomacia húngara también subrayó que seguirán oponiéndose a las sanciones contra Rusia que vayan contra los intereses económicos de Hungría, impuestas por la Unión Europea tras el comienzo de la guerra de Ucrania en 2022.

Por su parte, el ministro de salud ruso, Mijaíl Murashko, quien presidió la comisión, señaló que "la cooperación comercial y económica entre Rusia y Hungría demuestra estabilidad a pesar de las sanciones impuestas".

De este modo, Rusia considera a Hungría un socio fiable y destaca el crecimiento mutuo del comercio en el sector de servicios, que se triplicó el año pasado.

"Debemos trabajar con determinación y resistir la presión que se ejerce sobre nosotros, así como lograr avances significativos para mejorar los indicadores de nuestra cooperación", dijo Szijarto en relación con las sanciones.

Para Hungría resulta vital conservar el suministro de hidrocarburos rusos, principalmente el gas que fluye a través del gasoducto TurkStream.

"No se trata de una cuestión política ni ideológica, sino pragmática, una cuestión de supervivencia", dijo el funcionario húngaro.

Szijarto notificó que decidieron trasladar al operador del gasoducto de Países Bajos a Hungría, por lo que así podrán "garantizar las operaciones y la gestión del suministro de energía".

A finales de noviembre el primer ministro húngaro, Víktor Orbán se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien negoció el suministro de hidrocarburos baratos y la compra de acciones en las petroleras rusas sancionadas por Estados Unidos a cambio del apoyo de Budapest en relación con la guerra de Ucrania.