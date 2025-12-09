IATA afirma que los retrasos del Control del Tráfico Aéreo se han duplicado en una década

Los retrasos en la Gestión del Flujo del Tráfico Aéreo (ATFM) en Europa aumentaron un 114 % en el período 2015-2024, mientras que el número de vuelos sólo se incrementó en un 6,7 % en el mismo periodo.

En minutos, las demoras acumularon 30,4 millones de minutos, de las cuales el 38% se produjeron en julio y agosto (meses de vacaciones en el hemisferio norte), según un informe presentado en la jornada anual que dedica a los medios.

Del análisis se excluyeron los retrasos causados por condiciones meteorológicas adversas, así como las cancelaciones de vuelos provocadas por huelgas de los controladores.

Según la IATA, los retrasos se explican por las limitaciones de capacidad y la escasez de personal, problemas de sobra conocidos, pero "abordados de manera insuficiente, especialmente en Francia y Alemania".

En esos dos países, los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP, por sus siglas en inglés) son responsables de más del 50 % de todos los retrasos, indicó.

"A las aerolíneas y a los viajeros se les prometió un Cielo Único Europeo que reduciría los retrasos y disminuiría el consumo de combustible con una navegación y rutas más eficientes. En su lugar, los pasajeros han visto como los retrasos se han más que duplicado", señaló la entidad, a la que están afiliadas más de 360 compañía aéreas de todo el mundo.

En este contexto, la IATA lamentó que "mientras los burócratas europeos debaten formas de aumentar la carga de las compensaciones a los pasajeros bajo la normativa EU261, la causa principal de gran parte de los retrasos que sufren los viajeros —el control del tráfico aéreo— queda sin medidas ni sanciones".