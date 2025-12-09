Illinois firma ley contra 'acoso' de ICE en juzgados y el uso de datos personales médicos

La ley HB 1312 garantiza que los inmigrantes y otras personas afectadas por acciones federales "hostiles" en Illinois puedan asistir de forma segura a las audiencias judiciales, proteger su información médica, unirse a las comunidades universitarias y acceder al cuidado infantil para sus familias sin temor a medidas agresivas de control migratorio civil.

Además, describe los pasos para brindar recursos legales a las personas perjudicadas por agentes del orden público que, a sabiendas, violaron derechos constitucionales durante operativos civiles de inmigración, indica el texto.

"Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo. Donald Trump, Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) y Gregory Bovino (comandante de la Patrulla Fronteriza) han intentado apelar a nuestros instintos más bajos", dijo el gobernador en conferencia de prensa.

"Pero los mejores de nosotros estamos haciendo frente a los peores de ellos", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ley protege a los inmigrantes en los juzgados de Illinois, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de (ICE) realiza detenciones a menudo de personas que van a audiencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva ley prohíbe el arresto civil de cualquier persona que se encuentre dentro o alrededor de los juzgados y asista a ciertos procedimientos judiciales estatales.

Garantiza la privacidad en los hospitales, para que no se divulgue información médica protegida.

También prohíbe a las instituciones educativas tomar ciertas medidas con respecto al estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o personas relacionadas con ellos.

Igualmente veta a las guarderías compartir el estatus migratorio real o percibido de un niño o persona, a menos que la ley lo exija.

"Todas las personas en Illinois merecen ser tratadas con respeto, dignidad y justicia ante la ley, sin importar su apariencia, el idioma que hablen o su lugar de nacimiento", dijo el gobernador, quien estuvo enfrentado al presidente Trump durante la reciente Operación Midwest Blitz, que detuvo a miles de personas.