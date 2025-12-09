Irak oficializa retirada de Hizbulá y los hutíes del Yemen de lista de grupos terroristas

Según un comunicado difundido este martes por el Comité para la Congelación de Fondos de Terroristas del Banco Central de Irak, se "decidió eliminar de las listas los números 18 y 19", que refieren a las dos formaciones chiíes, respaldadas por Irán.

Esa lista negra se aprobó el 17 de noviembre, pero su difusión el jueves pasado en el Boletín Oficial, con los nombres de Hizbulá y los hutíes del Yemen, causó un gran revuelo en todo Irak, un país que cuenta con varios grupos políticos chiíes iraquíes proiraníes, algunos de ellos armados y enemistados con Estados Unidos.

Pocas horas tras su difusión, el mismo jueves pasado, el citado comité iraquí dio marcha atrás, y anunció en un comunicado que iba a corregir la lista, mientras que el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ordenó investigar y responsabilizar a los culpables del "error".

El comité iraquí justificó en su momento la inclusión de Hizbulá y los hutíes a que "las listas se publicaron antes de su revisión", y que la información que apareció en el Boletín Oficial "se corregirá al levantar a dichas entidades y partidos de la lista de entidades vinculadas" a las organizaciones terroristas Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

En el documento publicado el pasado 17 de noviembre figuran más de una veintena de organizaciones en una lista que supone la congelación de fondos "móviles e inmuebles y recursos económicos" de "terroristas".

Los hutíes y Hizbulá aparecían sancionados por "participar en la comisión de una acción terrorista", sin aportar más detalles.

En el comunicado de este martes, el citado comité iraquí volvió a destacar, sin nombrarlos, que tanto Hizbulá como los hutíes "no deberían haber sido incluidos en las listas, debido a que éstas incluyen únicamente los nombres de personas y entidades vinculadas con el EI y Al Qaeda en conformidad con lo estipulado por la Oficina (iraquí) de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo".

EE.UU. ha presionado al Gobierno iraquí en los últimos meses para que restrinja las actividades de las milicias iraquíes proiraníes, que apoyan abiertamente tanto a ambos grupos.

Varios analistas iraquíes consideran que la difusión de esas listas es puramente económica, y no política, ya que Irak busca evitar sanciones estadounidenses en instituciones clave como su Banco Central o sus compañías energéticas, que son la principal fuente de los ingresos del país.