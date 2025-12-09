Israel "ejecutó" a 2 palestinos desarmados en Cisjordania este verano, revela ONG israelí

"Estas ejecuciones son el resultado de un proceso acelerado de deshumanización de los palestinos y de su completa exposición a la violencia israelí letal y desenfrenada. En Israel, no existe ningún mecanismo eficaz para detener la matanza de palestinos ni para exigir responsabilidades", denunció a EFE el director ejecutivo de la ONG israelí, Yuli Novak.

Seis meses después, los cuerpos de los dos hermanos, identificados como Nidal Amirah -de 40 años- y Jaled Amirah -de 35 años-, siguen retenidos por Israel.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio durante una redada del Ejército en la Ciudad Vieja de Nablus, que se prolongó durante 30 horass en las que soldados israelíes allanaron viviendas, detuvieron a decenas de personas, hirieron a paramédicos, periodistas y fotoperiodistas, además de asesinar a estos dos palestinos.

Un vídeo grabado por periodistas palestinos que cubrían la redada muestra el momento en el que Nidal avanza por una calle de la Ciudad Vieja, a la que había acudido para evacuar a una familia, según recoge el informe de la ONG.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con gorra roja y camiseta blanca, se observa cómo este palestino camina con los brazos en alto y en una actitud pacífica frente a un grupo de soldados israelíes que le apuntan y le impiden el paso. Instantes después, se ve cómo alza parte de su camiseta para mostrar que va desarmado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras ello, según testigos, los soldados le pidieron que se bajara los pantalones, a lo que se opuso Nidal. Segundos después, un soldado le da una patada en el abdomen y rápidamente más soldados se abalanzan contra él.

En ese momento es cuando su hermano, Jaled, quien se había quedado más atrás junto algunos paramédicos, aparece en escena vestido de negro con los brazos en alto en un intento de apaciguar a los soldados, los cuales, tal y como se ve en las imágenes, reaccionan abriendo fuego.

"Se escuchan seis disparos y se puede ver al menos una bala impactando en el suelo cerca de los pies de Jaled. Otra bala impacta en una pared cerca del grupo que estaba al final de la calle, y un paramédico y un fotógrafo son alcanzados por la metralla", precisa el informe.

Después, el vídeo muestra cómo varios soldados arrastran a Jaled a un callejón cercano, punto al que, también de manera violenta, llevan a Nidal y desde donde se escucha una ráfaga de doce disparos.

Según el Ejército israelí, que justificó ese día en un comunicado la redada como una "operación antiterrorista", esa ráfaga de disparos fue fruto del intento de los dos hermanos de "apoderarse del arma de un soldado, lo que provocó varias descargas accidentales que hirieron a cuatro soldados" y que finalmente decidieran matar a los dos hermanos, que calificó de "terroristas".

B'Tselem, sin embargo, sostiene que esa descripción no se corresponde con lo que vio un testigo presencial: "En ese momento, Jaled estaba siendo sujetado y manipulado violentamente por un soldado. Un soldado le agarró la cabeza y lo estranguló violentamente".

Nidal quedó herido tras la ráfaga y consiguió liberarse de los soldados y salir del callejón cojeando, pero, según la ONG, al menos dos soldados le bloquearon el camino.

"Un análisis forense del video muestra que, en ese momento, uno de los dos soldados, que estaba a pocos metros de distancia, le dispara a Nidal por la espalda y Nidal cae al suelo", indica.

Segundos después, Jaled, cuya cabeza se ve en las imágenes inmóvil en el suelo del callejón rodeada de militares, recibe un disparo a quemarropa en la cabeza de un soldado.

"Las imágenes de video muestran que fueron los soldados quienes atacaron a los hermanos. A pesar del intento de los militares de etiquetarlos como 'terroristas' para incriminarlos retroactivamente, no hay ninguna indicación en las imágenes de que los hermanos tuvieran la intención de enfrentarse a los soldados", dice B'Tselem.

También denuncia que Israel impidió luego la llegada de paramédicos palestinos para que Nidal recibiera atención, puesto que después de sufrir el disparo en las imágenes se observa como todavía movía los brazos.

El asesinato de los hermanos "ofrece una ventana a la política del Ejército israelí de normas laxas a la hora de abrir fuego contra palestinos, una política que ha llevado al asesinato de 1.006 palestinos en los últimos dos años solo en Cisjordania", concluye el informe.