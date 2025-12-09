Israel reconoce que disparó para "dispersar" a "sospechosos" sirios en Quneitra

En un comunicado al que tuvo acceso EFE, el Ejército israelí señala que "durante el ejercicio de una actividad de las de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de Quneitra se produjo una confrontación cuando varios sospechosos se acercaron a las tropas en actitud que estas juzgaron como amenazadora".

En esta situación el Ejército actuó siguiendo sus "principios operativos" y disparó al aire, se indica en la nota.

"Dado que los sospechosos no se alejaban, las tropas respondieron y dispararon hacia la parte inferior del cuerpo de los dos principales incitadores", continúa la nota.

La agencia de noticias siria, SANA, denunció que al menos tres personas resultaron heridas en el tiroteo.

"Tres civiles resultaron heridos hoy cuando las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego contra ellos desde un puesto de control que habían establecido entre la ciudad de Khan Arnabeh y la aldea de Ain Aisha, en la zona rural del norte de Quneitra", indicó el medio estatal.

La fuerza israelí, "compuesta por cinco vehículos militares que transportaban soldados", abrió fuego y lanzó "granadas de humo contra los civiles, impidiéndoles el paso" para después realizar "disparos directos", detalló.

Tras la caída del Gobierno sirio en diciembre de 2024, Israel amplió su presencia militar más allá de la zona desmilitarizada supervisada por la ONU en los Altos del Golán, estableciendo nueve puestos militares entre el monte Hermón, la ciudad de Quneitra y partes de la ciudad de Deraa, en el sur de Siria.

Desde entonces, Israel ha insistido en la desmilitarización de Siria al sur de Damasco, y ha llegado a atacar a las fuerzas de las nuevas autoridades sirias, al tiempo que ha realizado ataques en la zona.

El nuevo líder sirio, Ahmed al Sharaa, quien fue recibido recientemente por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, acusa a Israel de "exportar crisis" a otros países al "luchar contra fantasmas" y de poner a su país en una "peligrosa" situación, ya que insiste en una zona desmilitarizada.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en un comunicado este martes que, aunque hubo "contactos" y reuniones para llegar a un acuerdo en materia de seguridad con Siria (auspiciados por Estados Unidos), nunca se produjeron acuerdos o entendimientos.

Dicho comunicado respondía así a las informaciones publicadas por el medio saudí Asharq Al Awsat, que acusaba a Netanyahu de haber rechazado firmar un acuerdo con Siria logrado tras la mediación israelí.