Kallas asegura que Maduro carece de legitimidad y pide respetar el Derecho Internacional

"Seguimos defendiendo que Maduro carece de legitimidad", dijo Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Consideró que para la UE es también "importante mantener la presencia sobre el terreno" y aseguró que el club comunitario se encuentra en contacto "con representantes de la oposición y también apoya la lucha contra el crimen organizado transnacional".

Recordó que en la cumbre del pasado noviembre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) escuchó lo que decían los representantes de los países americanos.

"Es un problema. Estos son desafíos globales que requieren también soluciones globales, cuando se trata del tráfico de drogas. Las drogas están llegando a países europeos y tienen un gran problema con las bandas que se están realmente apoderando de diferentes países", comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También aseguró que en el momento actual "es un completo caos" y las reglas "simplemente no se aplican".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nosotros somos los que hemos estado defendiendo las reglas", comentó, y agregó que "todo paso que se dé debe ser acorde con el Derecho Internacional".

Estados Unidos mantiene en la actualidad un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela y en los últimos meses ha realizado ataques contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de ochenta personas.