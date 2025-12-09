Kallas insta a hacer funcionar "en la práctica" el pacto sobre la paz en Gaza

"El alto el fuego fue el primer paso y todo el mundo acogió con satisfacción el alto el fuego, el plan de paz y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Palestina, pero por supuesto, ahora necesitamos hacerlo funcionar en la práctica, y no está funcionando del modo que debería", declaró Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara.

"Para que Gaza sea gobernada por los palestinos, la Autoridad Palestina necesita funcionar de manera efectiva y ser capaz de gestionar la seguridad de la Franja. Por eso somos el mayor patrocinador financiero de la Autoridad Palestina", añadió.

Agregó que la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS) "está preparada para ser desplegada y para entrenar a la futura policía palestina", y dijo que la UE puede formar a futuros fiscales y jueces o ayudar a armonizar el código penal de Cisjordania y de Gaza.