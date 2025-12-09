Kallas ve las críticas de EEUU a UE como "una provocación" y pide que se dirijan a Rusia

"Creo que debemos tener más confianza en nosotros mismos porque todas estas cosas (incluidas en la estrategia de EE.UU.) las lees y sabes que en lo que respecta a Europa no son ciertas. Me parece que está hecho como una provocación para que reaccionemos", declaró Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara.

Insistió en que lo incluido en el documento de Washington no es cierto y habló de "un artículo en el 'Financial Times' que mostraba que los problemas que señalan en la estrategia de seguridad nacional "no son peores en Europa que en Estados Unidos".

"También podemos señalar mucho lo que está mal en Estados Unidos, pero ese no es el modo en que trabajamos. No vamos a inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países", agregó, y subrayó que la UE está "construyendo su propia defensa, su propia industria de la defensa", y está trabajando en "liberarse de las dependencias".

"Puedo decir que Europa es muy libre y muy liberal", aseveró, y también recordó que el país norteamericano "todavía es nuestro mayor aliado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre que la UE tenga más confianza, Kallas dijo que es una necesidad en relación con Rusia, con China y "a veces también en lo referente a nuestros aliados como Estados Unidos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La Unión Europea es la pura esencia de la libertad, así que cualquier crítica semejante sobre las libertades aquí debería dirigirse en una dirección diferente, a Rusia quizás, donde la disidencia está prohibida, los medios de comunicación libres están prohibidos, la oposición política está prohibida, 'X' o 'Twitter' está prohibido", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

En una dura diatriba sobre las políticas migratorias y la supuesta censura en la Unión Europea, el Gobierno de Trump se hace eco de las teorías de la ultraderecha y advierte del posible "fin de la civilización" europea dentro de dos décadas o menos.

El documento considera que a largo plazo varios miembros de la OTAN se convertirán en países "de mayoría no europea", lo que abre el debate sobre si deberán seguir en la Alianza y mantener las relaciones actuales con Estados Unidos.

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria", apunta.