Kosovo acusa a tres personas de terrorismo por un ataque a un estratégico canal de agua

"Tres personas están acusadas de atentar contra el orden constitucional, terrorismo y posesión ilegal de armas. Una de ellas enfrenta cargos de espionaje", informó hoy la Fiscalía en su página web, sin especificar su origen étnico y difundiendo sólo las siglas de los sospechosos.

Dos de los acusados ​​se encuentran en prisión preventiva desde el año pasado, mientras que el tercero se encuentra en libertad, según los medios kosovares, que apuntan a que los tres son serbios.

Según la acusación, el 29 de noviembre de 2024, dos de los acusados, junto con otras personas aún no identificadas, colocaron unos 20 kilogramos de explosivos TNT en el canal Ibër-Lepenc.

"El material explosivo fue detonado mediante una bolsa atada con una cuerda a un pilar de hormigón, causando severos daños a la estructura del canal, la interrupción del suministro de agua potable y poniendo en peligro la producción de electricidad", señala el comunicado de prensa.

El canal Ibër-Lepenc abastece con agua proveniente del lago Ujman a todo el norte de Kosovo, habitado mayoritariamente por serbios étnicos, así como también a las zonas en torno a la ciudad de Mitrovica, y la capital, Pristina, así como a las centrales térmicas que generan electricidad.

Los tres individuos también están acusados ​de la posesión ilegal de armas, y uno de ellos de "espionaje" para Serbia.

"Actuó como integrante del Servicio de Inteligencia Militar de Serbia, con el rango de coronel, recopilando información y documentos clasificados con la intención de utilizarlos para actividades ilícitas en el territorio de Kosovo", indicó la Fiscalía en su escrito.

Desde 2021, las relaciones entre Kosovo y Serbia se han deteriorado por las medidas de Pristina en los municipios serbokosovares del norte para asentar su soberanía y la negativa de Belgrado a reconocer la independencia kosovar, una situación que ha generado protestas y episodios de violencia.