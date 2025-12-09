La actividad industrial de Argentina cae un 0,8 % en octubre

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó en octubre un 2,9 % con respecto al mismo mes de 2024, con lo que encadenó cuatro meses de retracción en términos interanuales.

De acuerdo a los datos del Indec, en los primeros diez meses del año la actividad industrial acumuló un alza del 3,1 %.

Once de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en octubre caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de la industria textil (-24 %), las prendas de vestir, cuero y calzado (-15,1 %), los productos de tabaco (-12,4 %) y los productos de caucho y plástico (-12 %).

Entre las alzas destacó el refinamiento de petróleo (+3,4 % interanual).

El informe no detalla el comportamiento de cada rama industrial respecto al mes anterior.

En el contexto del severo ajuste, puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Javier Milei, la industria se hundió un 9,4 % en 2024.

En 2025 la recuperación del sector manufacturero ha sido lenta y heterogénea, de la mano de una paulatina desaceleración de la inflación.

Sin embargo, actualmente se advierte un estancamiento en el consumo, un crecimiento de las importaciones y un encarecimiento del crédito que afectan a la producción doméstica.