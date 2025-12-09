La agricultura de Brasil interpreta las salvaguardas europeas como una cuestión "interna"

La creación de las nuevas cláusulas para proteger a los agricultores europeos fue aprobada el lunes por la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y todavía tiene que ser votada en el pleno de la cámara legislativa.

La directora de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) de Brasil, Sueme Mori, afirmó en una rueda de prensa que esas cláusulas son "una negociación absolutamente interna, que no respetan las normas" de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Mori, que intervino en una rueda de prensa para presentar el balance anual de la patronal agrícola, recalcó que la UE "no ha consultado" al Mercosur sobre esas nuevas protecciones agrícolas.

También subrayó que estas medidas carecen de "sustento" en el texto del acuerdo negociado entre el bloque europeo y suramericano, que contiene un capítulo dedicado a las salvaguardas comerciales.

"Entendemos que es una medida para acelerar (la aprobación del acuerdo), para garantizar que se firme el día 20. Sabemos que la mayor resistencia es el miedo de un aumento de la importación de productos agropecuarios", comentó la directiva de la CNA.

Las nuevas medidas negociadas en el ámbito de la Eurocámara plantean activar una investigación por parte del Ejecutivo comunitario en el caso de que las importaciones de productos agropecuarios suban un 5 % por encima de la media de los tres años anteriores, o si los precios son un 5 % más baratos que los productos europeos.

Estas cláusulas son clave para que los países europeos más reticentes al acuerdo, como Francia, levanten su veto y lo aprueben antes del 20 de diciembre, la fecha en la que Brasil ha propuesto firmarlo.