La Bolsa española roza máximos históricos con una subida del 0,13 %

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ganó 22,3 puntos, ese 0,13 %, hasta 16.734,5 puntos, con lo que queda a doce puntos del máximo histórico de cierre logrado el pasado jueves (16.746,6 puntos). En el año, el índice ha subido el 44,93 %.

De los grandes valores destacó la subida del 0,74 % del gigante textil Inditex, en tanto que Banco Santander ganó el 0,36 %, Telefónica el 0,19 % y la petrolera Repsol el 0,06 %. El grupo financiera BBVA perdió el 0,13 % y la eléctrica Iberdrola el 0,45 %.

Mientras Wall Street subía el 0,3 % al cierre nacional tras conocerse datos negativos de empleo en Estados Unidos, que sustentan el abaratamiento del precio del dinero, la Bolsa española cerraba muy cerca del récord conseguido hace cuatro sesiones. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,83 % y se negociaba a 61,97 dólares.