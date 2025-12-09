La cifra de migrantes con permiso de residencia en España sube un 4,5 % respecto a 2024

Son datos recogidos por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) a fecha del pasado 30 de septiembre y divulgados este martes en un comunicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de migrantes con un documento de residencia en España, el 54 % son portadores de un certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea (UE), de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o de una Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) del Acuerdo de Retirada para nacionales de Reino Unido tras el Brexit, un 1,5 % (60.011 personas) más respecto septiembre de 2024.

Las nacionalidades más representativas de este grupo son la rumana, la italiana y la británica, que suponen más de la mitad (51 %) del total.

En cuanto al perfil sociodemográfico, estas personas procedentes de Europa presentan una edad media de 44 años. Reino Unido, Bélgica, Alemania y Países Bajos son los países con una edad media más elevada, con 57, 53, 50 y 49 años, respectivamente.

Por otro lado, las personas con autorizaciones de residencia en régimen de extranjería (el resto de nacionalidades) suman 3.418.133, un 8,3 % más que el año pasado.

En los últimos cinco años, este grupo ha experimentado un crecimiento acumulado del 47,4 % debido, en gran medida, a la aplicación de la directiva de Protección Temporal que facilitó la concesión de más de 236.000 autorizaciones de residencia a personas ucranianas tras la invasión rusa.

Sin embargo, el crecimiento de esas autorizaciones se ha desacelerado en los últimos tiempos. Si a 31 de diciembre de 2022 la variación anual era del 180,5 %, el 30 de septiembre de 2025 esta había caído hasta el 8,3 %.

Respecto a esta población migrante con nacionalidad distinta a las de la UE o AELC, la edad media es de 37 años, con un ligero predominio de los hombres (53 %).

Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia registran una media más elevada -entre 43 y 41 años- con un envejecimiento acelerado en los últimos diez años en el caso de Ecuador y Bolivia. En cuanto a los menores de 16 años destaca Ucrania (19 % del total), seguida por Marruecos y China (18 %).

La cifra de personas con autorizaciones concedidas por razón de estudios ha crecido un 8,6 %, hasta las 56.327. El 97 % son estudiantes (54.589) y el resto, familiares.

En cuanto al tipo de estudios, el 68 % (36.935 personas) corresponde a estudios superiores, mientras que los permisos para programas de educación no superior representan solo el 4 % y los proyectos de investigación y formación, un 2 %.

La mayoría de los extranjeros con autorización de estancia por estudio elige Madrid (31 %), Barcelona (20 %) o Valencia (11 %) como destino. El país de procedencia más frecuente es Colombia (14 %), Perú (10 %), Marruecos (8 %) y China (6 %).

De entre las 15 nacionalidades más frecuentes para este tipo de permiso, las personas de Venezuela son quienes más han aumentado en el último año (+41,8 %), seguidas de Marruecos (+31,1%), mientras que los estudiantes de nacionalidad rusa han bajado un 40,2 %.