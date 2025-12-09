La estatal de energía prevé apagones a la misma vez en más del 61 % de Cuba este martes

Con este, suman cinco días consecutivos superando el 60 % de afectación desde que la UNE comenzó a publicar estos datos de manera regular hace tres años y a EFE a cotejarlos diariamente.

La afectación prevista el lunes en el parte matutino de la UNE del 62 % (récord) superó la real en el horario 'pico' en la tarde-noche al registrar el 67 %. Es normal que se superen las previsiones iniciales debido a la incapacidad para producir energía y satisfacer la demanda.

La crítica situación de estos días generó aisladas protestas en barrios de La Habana como Marianao, Alamar, Cotorro y otras localidades, según reportes de usuarios en redes sociales.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario 'pico' de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.300 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.900 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.970 MW.

Actualmente, la mitad de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas fuentes de energía deberían aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 98 centrales de generación distribuida (motores) y 5 motores de fuel no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años, y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.