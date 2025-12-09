La ONU alerta de que la sequía en Somalia amenaza la vida de 4,4 millones de personas

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Unocha) remarcó que 1,85 millones de niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda hasta julio de 2026 debido a las malas temporadas de lluvias de abril-junio y octubre-diciembre.

En el norte del país, la sequía ha desplazado a unas 156.000 personas en las regiones de Togdheer, Sanaag y Sool, y alrededor de 55.800 han cruzado hacia Etiopía en busca de pasto y agua, donde al menos 60.000 cabezas de ganado han muerto y unas 120.000 se encuentran en estado crítico.

Situaciones similares se registran en Bari (noroeste) y Mudug (centro), donde la falta de agua ha elevado los precios de los alimentos y diezmado el ganado.

En el sur del país, la crisis afecta a unas 200.000 personas, en Doolow la mitad de la población ya son desplazados internos, mientras que en las regiones de Gedo, Lower Juba y Middle Juba, más de 570.000 personas recorren hasta 30 kilómetros para conseguir agua, cuyo precio puede llegar a cinco dólares estadounidenses por un bidón de 20 litros.

La Unocha alertó que el ganado, principal fuente de subsistencia de los pastores, está en riesgo: más de dos millones de cabezas podrían perderse y los precios en los mercados locales han caído hasta un 50 %.

“Las autoridades solicitan ayuda urgente para evitar el colapso de los medios de vida ganaderos y agrícolas, así como la pérdida de vidas evitable. Advierten que los próximos cuatro meses serán decisivos, ya que no se esperan las próximas lluvias hasta abril de 2026”, remarcó la agencia humanitaria.

La ONU agregó que los trabajadores humanitarios se están movilizando para responder a la crisis, mapeando reservas de suministros, evaluando sobre el terreno la gravedad de la situación y revisando los recursos disponibles para una acción temprana.

“Sin embargo, se ven considerablemente limitados por la escasez de fondos. Al 2 de diciembre, el Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria 2025 solo cuenta con un 24 % de financiación”, concluyó Unocha.