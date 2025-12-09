La ONU expresa preocupación por extensión del proceso penal contra abogada salvadoreña

"Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador", publicó Lawlor en X.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre pasado y agregó que López "debe ser liberada".

La reconocida organización humanitaria Cristosal denunció recientemente que el Estado de El Salvador no ha cumplido la resolución de las medidas cautelares dictadas por la CIDH para López, crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele y encarcelada desde mayo pasado.

También rechazó la ampliación de la etapa de instrucción, que fue dada a conocer por publicaciones de medios salvadoreños.

López, acusada de enriquecimiento ilícito, cumplió el 4 de diciembre 200 días encarcelada y en "total incomunicación", según denunciaron su familia y organizaciones no gubernamentales.

El 18 de mayo pasado, López fue detenida bajo el cargo de peculado, relacionado a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

El proceso penal fue puesto bajo reserva total, por lo que no se pueden conocer detalles sobre el mismo.

En diciembre de 2024, la abogada fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.

López ha sido reconocida con al menos cuatro premios internacionales, tres de ellos otorgados en 2025, entre estos el Premio por el Derecho a Defender Derechos otorgado por la organización salvadoreña Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Embajada de Francia en El Salvador, la Fundación Acceso -una organización de derechos humanos en Centroamérica-, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Protection International (Protección Internacional).