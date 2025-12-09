La Policía surcoreana inspecciona las oficinas de Coupang tras filtración masiva de datos

"Con base en la evidencia digital obtenida (en la operación), planeamos determinar exhaustivamente todos los hechos del caso, como quién filtró la información personal, así como la ruta y la causa de la filtración", dijo un oficial de Policía a la agencia local de noticias Yonhap.

La compañía, que informó sobre la filtración a finales de noviembre, ha señalado como sospechoso a un exempleado chino encargado del desarrollo del sistema de autenticación, algo que la Policía no ha confirmado.

Expertos citados por el diario The Korea Herald criticaron que la empresa subrayara la nacionalidad del presunto implicado, en lo que interpretan como un intento de desviar responsabilidad.

Asimismo, el bufete de abogados SJKP, filial estadounidense de la surcoreana Daeryun Law Firm, ha decidido presentar una demanda colectiva contra Coupang en EE.UU., donde se encuentra la sede global de la empresa, según dijo la firma en una conferencia de prensa el lunes en Nueva York, citada por varios medios locales.

El volumen de afectados supera al de la filtración de 23,2 millones de usuarios de SK Telecom en abril, por la que la operadora recibió una multa récord de más de 90 millones de dólares.