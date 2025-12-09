La popularidad del gobernador de California aumenta entre los votantes, según un estudio

Aunque los californianos "siguen desconectados de los líderes federales y sus políticas", las opiniones de los funcionarios estatales "son más optimistas: la mayoría de los adultos (54 %) y los votantes probables (56 %) aprueban la forma en que el gobernador Newsom está desempeñando su trabajo", indicó el estudio.

"Aproximadamente la mitad (51 % de los adultos, 53 % de los votantes probables) aprueba la labor de la legislatura estatal", agregó Mark Baldassare, director de la Encuesta Estatal de PPIC.

En cuanto a las elecciones legislativas que se celebrarán el año que viene el 56 % de los votantes probables, específicamente los demócratas (72 %), "afirman estar más entusiasmados que de costumbre por votar el próximo noviembre".

"Si las elecciones para la Cámara de Representantes de EE. UU. se celebraran hoy, el 63 % de los votantes probables afirma que votaría por los demócratas", aseveró la encuesta.

La percepción en favor de los demócratas y Newsom se intensificó aun más tras la votación y aprobación de la conocida como Prop 50, la elección especial buscó otorgar al estado demócrata la autoridad para implementar de manera inmediata y temporal un nuevo mapa de distritos del Congreso.

En la contienda por suceder a Newsom en las elecciones estatales del año que viene, la excongresista demócrata Katie Porter lidera la contienda con un 21 %, seguida del exsecretario de Salud de EE.UU. Xavier Becerra (14 %) y el presentador republicano Steve Hilton (14 %) y el alguacil Chad Bianco (10 %), que también opta por el partido rojo.

El documento también reveló una creciente preocupación sobre el estado de la democracia en EE.UU., ya que "siete de cada diez residentes del estado (71 %) dicen no estar satisfechos", en comparación con el 52 % en octubre de 2022.

Estos resultados arrojarían un desatascamiento entre el electorado demócrata a medida que líderes como Newsom, quien suena como la principal fuerza opositora para hacer frente a los republicanos en las elecciones de 2028, adoptan una postura cada vez más agresiva contra Trump.