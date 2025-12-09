La principal ferroviaria de Portugal alerta de posibles perturbaciones por la huelga

En un comunicado, publicado en su web, CP avisó de que es probable que el tránsito de trenes sufra el impacto de la huelga a partir del miércoles y también el viernes.

Al respecto, apuntó que en caso de que se marquen servicios mínimos irá actualizando la información y ofreció a los clientes con billetes ya comprados para viajar en algunos de sus trenes interurbanos, regionales, interregionales e internacionales cambiarlos por otros o reembolsarlos.

Los principales sindicatos del país han convocado para el 11 de diciembre una huelga general, la primera en doce años en Portugal, para protestar contra el proyecto de reforma laboral propuesta por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha), que según los representantes de los trabajadores facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia.