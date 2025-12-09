Las mejores voces del panorama musical se dan cita en la 31º edición de los Premios Forqué

Cinco duetos y una actuación en solitario rendirán un homenaje melódico e intergeneracional al audiovisual español

Una decena de cantantes repasarán clásicos para el recuerdo en la historia de nuestro cine

Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeanette, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal serán los artistas encargados de brindar su música a la gala del 31º aniversario de los Premios Forqué, que tendrá lugar el próximo sábado, 13 de diciembre, en Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Estos nueve artistas, voces de reconocido prestigio de la música española y representantes de diferentes generaciones de nuestro panorama musical, interpretarán seis temas en directo frente a una audiencia entre la que se encontrará el mejor talento del audiovisual español en la trigésimo primera edición de los galardones de la industria.

De esta manera, Ruth Lorenzo será la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes a la gran Gala de los Premios Forqué, interpretando un tema compuesto por el maestro Quiroga, del que, el mismo día de la ceremonia, se conmemora el 37 aniversario de su fallecimiento.

Y es que esta nueva edición de los Forqué viene cargada de duetos, de hecho, se trata de una de las galas con más actuaciones de toda su historia. La unión intergeneracional ha sido clave para hacer este repaso musical por el audiovisual español. Así, encontramos colaboraciones como las de la cantante hispano - británica Jeanette que, junto a la compositora Chloé Bird, interpretará uno de sus temas más conocidos.

Otra de las actuaciones más esperadas será la de Amaral y Mafalda Cardenal. El grupo pop rock, conformado por Eva Amaral y Juan Aguirre, compartirá escenario con Mafalda Cardenal, una de las voces más representativas de la Generación Z que encontró su hueco en la música gracias a redes sociales como Tik Tok. Juntas interpretarán una de las canciones más míticas de la cantautora Cecilia.

La música será una de las grandes protagonistas de la noche gracias también a la colaboración entre Chanel y Nil Moliner. La cantante hispano – cubana, que representó a España en Eurovisión en 2022, se unirá en una actuación musical al artista catalán. Uno de los momentos más emotivos llegará de la mano de Shaila Dúrcal, que hará un homenaje musical a su madre.

La 31º edición de los Premios Forqué contará, además, con una sorpresa tan especial como inesperada. Y es que el cantautor Marwán actuará con una figura destacada que no dejará indiferente a nadie. Juntos interpretarán una canción del Dúo Dinámico, banda que musicalizó y protagonizó películas como Búsqueme a esa chica, Escala a Tenerife o Una chica para dos, entre otras. Además, a través de este tema se rinde homenaje a Manuel de la Calva, integrante del grupo fallecido el pasado mes de agosto.

Así, la ceremonia, presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, agrupará sobre las tablas a los artistas más reconocidos del panorama musical de las últimas décadas cuyo éxito, tanto en España como en Iberoamérica, les identifica como fenómenos musicales íntimamente vinculados al mundo del audiovisual.

LOS FORQUÉ CITAN A VARIAS GENERACIONES DE ARTISTAS

Amaral, el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, surgido en Zaragoza en 1992, se ha consolidado a lo largo de más de 25 años como uno de los grandes referentes de la música española, evolucionando desde sus inicios en la escena independiente hasta conquistar al público y la crítica con una trayectoria marcada por discos emblemáticos —como Estrella de Mar, Pájaros en la cabeza, Hacia lo salvaje, Nocturnal y Salto al color—, giras nacionales e internacionales multitudinarias, premios de enorme prestigio y colaboraciones con figuras de talla mundial. Su capacidad para reinventarse, incluso en momentos adversos como la pandemia, los ha mantenido en primera línea, y en pleno ejercicio creativo continúan expandiendo su universo musical con Dolce Vita (2025), su noveno álbum de estudio, del que han adelantado varios singles, reafirmando así un legado construido desde la libertad artística, la emoción y un compromiso profundo con su público, que los ha acompañado a lo largo de décadas y seguirá haciéndolo en la nueva etapa que marca su próxima gira Dolce Vita Tour.

Nacida en la Habana en 1991 y criada en España desde los cuatro años, Chanel demostró una temprana vocación artística al iniciar sus estudios musicales e interpretativos a los seis años. Su victoria en el Benidorm Fest de 2022 y la consecuente representación a España en el Festival de Eurovisión la convertirían en una artista de éxito con un histórico tercer puesto con la canción SloMo. Tras ello, la cantante ha lanzado su álbum de debut Agua, que con temas como la canción ya mencionada o Clavaito, fusionando géneros como el urbano, el dance, el funk o la bachata consiguiendo un triple disco de platino. En 2025, Chanel ha trabajado un nuevo sonido pop reflejado en temas como Antillas, Una Bala o Zakaza, donde se aprecian influencias cubanas, de bachata, funk o ballroom para después lanzar, en colaboración con Lapili, el hipnótico tema Matahari. En esta nueva fase, Chanel apuesta por una propuesta sonora más potente, con sonidos electrónicos, influencias americanas y una mayor intensidad en sus actuaciones en vivo.

Chloé Bird se ha consolidado como una de las voces más singulares y versátiles del panorama musical actual gracias a su capacidad para fusionar elementos clásicos y contemporáneos y su virtuosismo al piano. Con seis discos de estudio a sus espaldas y más de un millón de reproducciones en Spotify, desde su debut en 2013, su trayectoria de Bird cuenta con discos como The Darkest Corners of My Soul (2015), The Light in Between (2018) o Flores y Escombros (2021), donde demuestra su talento e interés por explorar nuevas sonoridades. Su recién estrenado El surco de los días, el segundo de sus álbumes en castellano, refleja su capacidad para reinventarse, cualidad que la ha llevado a actuar en escenarios internacionales como WOMAD UK, la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín (Colombia), ContemPOPránea o BIME City, además de colaborar con la Orquesta RTVE y la Orquesta de Extremadura.

Icono del pop melódico en español, Jeanette ha trascendido generaciones, convirtiendo canciones como Soy rebelde, Porque te vas, El muchacho de los ojos tristes o Corazón de poeta en himnos que siguen emocionando medio siglo después. Actualmente inmersa en la Gira 50 aniversario, Jeanette propone un viaje sonoro y visual por su universo artístico, acompañado de una cuidada escenografía y una banda de músicos excepcionales que reinterpretan sus clásicos con sutileza y respeto por la esencia original. Cada tema revive momentos imborrables de la historia musical de España y Latinoamérica, en un espectáculo que no se detiene en la nostalgia, sino que reivindica su vigencia, su influencia intergeneracional y su relevancia cultural.

Mafalda Cardenal inició su trayectoria musical en 2021, cuando comenzó a escribir sus primeras canciones. Tras terminar sus estudios compuso Tu fan, Disco de Oro en cuatro países y de Platino en México, un éxito global que marcó el inicio de una carrera marcada por su conexión con el público joven y una enorme proyección internacional. Su gira, por más de 15 ciudades, conquistó al mercado español y mexicano con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify. Ese impulso la llevó a crear su álbum debut, Mis notas de voz, despertando el interés de los principales medios y plataformas digitales. Hoy es imagen de marcas de referencia como Suchard y colabora con artistas de primer nivel en España y Latinoamérica, entre ellos Lasso y Luck Ra, o Alejandro Sanz, con quien se ha subido al escenario a cantar.

Marwán es considerado, desde hace casi una década, una de las principales voces de la canción de autor y de la poesía en España y Latinoamérica. Tras dos décadas de giras nacionales e internacionales y de haber vendido 200.000 libros en todo el mundo, ha regresado con su nuevo disco 20 aniversario Canciones para una urgencia, en el que ha regrabado sus mejores canciones, con voces como las de Rozalén, Mikel Izal, Jorge Drexler, Coti, Miguel Poveda, Nach, Kevin Johansen, Andrés Suárez, Pedro Guerra, Funambulista y otros. Su actualización, en cuanto al sonido, lo mantiene fiel a sus referentes (Sabina, Serrat, Aute, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Pedro Guerra, Damien Rice, Glen Hansard, etc), cultivando a la vez un sonido propio y llevando mucho más lejos la puesta en escena. A su nuevo disco lo acompañará una gira internacional de más de 70 conciertos que llevarán a Marwán por 10 países para celebrar su cumpleaños musical con actuaciones tan míticas como las que en pasados tours llenaron el Wizink Center de Madrid y el Plaza Condesa de Ciudad de México. A esto se suma su éxito en las listas de ventas con sus cuatro libros de poemas (Una mujer en la garganta, Los amores imparables, Todos mis futuros son contigo y La triste historia de tu cuerpo sobre el mío), con los cuales ha llegado al número 1 de ventas en España y México con más de 200.000 libros vendidos.

Nil Moliner acaba de iniciar una nueva etapa musical en la que prescinde sus redes y presenta NEXO, un concepto con el que reafirma su deseo de conectar emocionalmente con el público. Su primer lanzamiento, Tu cuerpo en braille, combina un pop más maduro con su sonido característico para explorar, desde la nostalgia, las contradicciones y la dificultad de soltar una relación tóxica. Este regreso coincide con uno de los mejores momentos de su carrera, inmerso en una gira que culminará en tres grandes arenas (Movistar Arena/Madrid, Navarra Arena/Pamplona y Palau Sant Jordi/Barcelona), mientras consolida con NEXO una comunidad de seguidores unidos por su novedosa reinvención.

Ruth Lorenzo es una de las voces más brillantes del panorama musical español. Nacida en el sur de España, pasó parte de su infancia en Estados Unidos, donde cultivó su pasión por el blues, el soul y el rock. Su carrera comenzó en el Reino Unido, donde se formó como compositora y productora para, más tarde, representar a España en Eurovisión con su propia composición, Dancing in the Rain. Sus interpretaciones en televisiones internacionales han acumulado millones de visitas, destacando versiones como Purple Rain o Bailar Pegados y composiciones propias como Loveaholic, incluida en su segundo álbum de estudio. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas de la talla de Martha Reeves, Jeff Beck, Josep Carreras, The Osmonds y Camilo Sesto, entre otros. Después de varios discos en el mercado, Ruth acaba de lanzar su primer álbum de rock, Blacksheep, lanzado bajo el nombre artístico de RUTH.

Con 6 discos en el mercado, 15 singles, más de un millón de ventas y numerosos premios, Shaila Dúrcal es una de las artistas más internacionales de nuestro país. Su relación con la música comienza desde prácticamente su nacimiento: es hija menor de los cantantes Rocío Dúrcal y Antonio Morales "Junior". Desde la edición de su primer disco, Shaila, en México en 2004, su obra ha gozado de gran éxito en todos los países de habla hispana, convirtiéndose en una de las artistas de referencia en los géneros pop y ranchero. Entre los títulos de la artista se encuentra el disco nominado a los Latin Grammys Recordando, en el que versiona los éxitos que un día cantó su madre, y entre sus colaboraciones con grandes artistas de renombre constan el legendario Charles Aznavour o David Bustamante. Su aparición en programas como la versión colombiana de La Voz Kids, Tu cara me suena o su actuación en la teleserie mexicana La bandida la convierten en un rostro conocido a ambos lados del Atlántico, habiendo también puesto música a la telenovela mexicana Mi amor sin tiempo con el single del mismo nombre. Actualmente, simultanea su gira de 20 Aniversario con la producción de su nuevo disco junto a su marido, Dorio Ferreira, del que ya se ha adelantado una nueva versión de La gata bajo la lluvia.

EGEDA es la entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales. Creó estos galardones en 1996 con el objetivo de difundir la importancia de la industria audiovisual y cinematográfica española, impulsar la figura del productor y premiar cada año a las mejores producciones españolas por sus valores técnicos y artísticos.

La 31º edición de los Premios Forqué está organizada por EGEDA con la participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y RTVE, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, de FIPCA y AIE, así como el apoyo de sus patrocinadores.

