Los abogados de Bolsonaro piden al Supremo permiso para una nueva cirugía

La defensa del exmandatario aseguró que, de acuerdo con los médicos, Bolsonaro debe ser tratado por una crisis de hipo, secuelas de cirugías anteriores y una hernia en la ingle.

Por esta razón, los abogados solicitaron al máximo tribunal que permita al expresidente dejar el cuarto en la sede de la Policía Federal en Brasilia donde cumple su pena, con el fin de ser internado en el hospital entre cinco y siete días.

Asimismo, volvieron a pedir que se le conceda la prisión domiciliaria "humanitaria" debido a los problemas de salud que arrastra desde que fue acuchillado en el abdomen durante la campaña electoral de 2018.

En abril de este año, el líder ultraderechista fue sometido a una compleja operación en la región abdominal que le obligó a permanecer ingresado tres semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bolsonaro se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse, con ayuda de un soldador, de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El expresidente (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por tratar de mantenerse en el poder, pese a haber sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.