Los homicidios en México caen un 37 % en los primeros 14 meses del Gobierno de Sheinbaum

El promedio diario de asesinatos descendió de 86,9 a 54,7 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y noviembre de 2025, lo que implica 32 homicidios menos cada día, expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Figueroa destacó que noviembre de 2025 es el más bajo en los últimos 10 años al revisar los registros desde 2015.

Asimismo, reiteró que el año se perfila como "el de menos homicidios" desde 2018, según los datos preliminares.

La titular del SESNSP detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 51 % de los homicidios en lo que va de 2025: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

El Gobierno resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero-noviembre de 2019 y el mismo periodo de 2025, como el feminicidio (-23,4 %), lesiones dolosas por arma de fuego (-22,6 %), secuestro (-58,4 %), total de robos con violencia (-48,8 %), robo a casa habitación (-52,8 %), robo de vehículo con violencia (-45 %), robo a transportista (-49,4 %), robo a transeúnte (-44,7 %) y robo a negocio (-57 %).

La excepción fue la extorsión, que creció un 23,1 % en denuncias ante fiscalías. No obstante, tras el inicio de la estrategia nacional contra este delito en julio, se registró "una reducción del 20 % en las denuncias" durante los últimos meses, destacó Figueroa.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en estos últimos 14 meses de la Administración Sheinbaum se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 311 toneladas de droga, "incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo".

Además, indicó que se aseguraron 20.169 armas de fuego y se desmantelaron 1.760 laboratorios de metanfetaminas.

"Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país", señaló.

García Harfuch destacó capturas recientes en Baja California, Chihuahua, Colima, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, así como aseguramientos de miles de litros de hidrocarburo en operativos contra el mercado ilícito de combustibles.

También afirmó que el gabinete de seguridad continuará supervisando de manera permanente a Sinaloa y Michoacán por instrucciones de Sheinbaum, donde la violencia ha escalado y solo este fin de semana se registraron eventos como un coche bomba que explotó frente a instalaciones de la policía local de Coahuayana .

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), según las estadísticas del SESNSP.