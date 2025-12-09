Los transbordadores en Escocia se suspenden por la tormenta Bram

La Met ha emitido una alerta de vientos para el norte de Escocia y advierte de posibles recortes de electricidad, mientras que se esperan también lluvias en el resto del territorio británico.

Además de la prevista cancelación de los servicios de trenes esta tarde en Escocia, habrá restricciones de velocidad en varias autovías escocesas a medida que se acerca la tormenta.

El director de la red ferroviaria escocesa Network Rail Scotland, Ross Moran, dijo a los medios que se espera que la tormenta Bram "traiga fuertes vientos y lluvias torrenciales. Nuestra principal prioridad es mantener la seguridad de los pasajeros y el personal, y ya estamos trabajando arduamente para prepararnos".

La responsable de Transporte de Escocia, Fiona Hyslop, indicó que Bram es "la segunda tormenta con nombre de la temporada, lo que traerá consigo condiciones meteorológicas adversas y un período de interrupción de la red de transporte." EFE

