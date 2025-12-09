Más de mil homicidios cometidos por soldados rusos al volver de Ucrania, en los tribunales

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, los tribunales militares rusos han recibido 1.045 casos de homicidios cometidos por personal militar ruso fuera de la zona de combate, según los cálculos de Mediazona.

Los crímenes tienen lugar durante las rotaciones de los militares o bajas por heridas y lesiones recibidas en acción.

Los familiares de las víctimas también se quejan de que los acusados reciben reducciones de penas al justificar sus crímenes por las declaraciones antipatrióticas del asesinado, aunque éstas solo se basen en testimonios del propio criminal.

Mijaíl Otroshko, expolicía cuyo hermano fue asesinado por un combatiente en Ucrania, denuncia que este tipo de juicios se rigen por leyes completamente diferentes y critica a los militares, fiscales y jueces que participan en los casos.

"No sé quién los contrata, quién les nombra investigadores superiores y de alto rango", comenta.

Mediazona dejó fuera aquellos casos tramitados por tribunales civiles, que tienen lugar si los acusados han perdido su estatus de militar en el momento de cometer el crimen, por lo que se calcula que el número es mucho mayor.

Así, el medio opositor menciona los casos de Grigori Starikov, quien asesinó a tres personas; Ígor Sofonov, que asesinó a seis personas en una aldea de la región de Carelia; y Vladímir Alexandrov, quien violó y mató a una niña de 11 años en la ciudad Yekaterimburgo (Urales).

Además, muchos procesos se desestiman si las autoridades indican que no pueden localizar al acusado. Mediazona señala que esto se debe a que el militar procesado se encuentra combatiendo en el frente o falleció durante el juicio.

Por otro lado, también se dan casos rechazados porque el acusado eludió la condena al comprometerse a combatir al frente, sea durante el juicio o una vez dictada la sentencia, por lo que el proceso desaparece de los registros del tribunal.

De este modo, si el acusado es obligado a pagar una compensación mensual a la víctima o sus familiares, el cobro cesa si el criminal decide combatir en Ucrania.

Mediazona describe detalladamente diez ejemplos de combatientes procesados, nueve de los cuales se libraron de la condena al regresar al frente, donde muchos de ellos desaparecieron o fueron heridos gravemente.

En todos los casos relatados, los soldados se encontraban ebrios en el momento de cometer el homicidio y, aunque se considera una circunstancia agravante según la ley penal rusa, no afectó a la sentencia.

Por su parte, los tribunales se niegan a revelar información acerca de los casos contra el personal militar.

Tatiana Tokálova, esposa de un combatiente recientemente desaparecido en el frente después de evitar una condena por homicidio, sostiene que es inútil que los medios escriban sobre los crímenes perpetrados por militares en Rusia.

"Cuando un civil ve a alguien vestido de camuflaje, pasará más miedo. Creo que esto no es nada bueno", comentó.