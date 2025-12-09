Meloni y Zelenski coinciden en mantener la presión sobre Rusia para que negocie la paz

Zelenski fue recibido por Meloni, aliada europea de Trump, con un abrazo en el patio del romano Palacio Chigi, sede de la Jefatura del Gobierno italiano, después de que en la víspera pasara por Londres y Bruselas para reunirse con socios europeos y de la OTAN.

El encuentro entre ambos se produce mientras los Estados Unidos de Donald Trump negocian a dos bandas, con rusos y ucranianos, para llegar a un plan de paz, aunque Zelenski ha avanzado que propondrá a los negociadores estadounidenses una revisión del mismo.

Durante la reunión en Roma, ambos líderes "han analizado el estado del proceso de negociación y han compartido los próximos pasos a dar para alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania", según se lee en un comunicado del Gobierno italiano.

"Igual atención se ha dirigido durante el encuentro al tema de la definición de garantías robustas de seguridad que impidan futuras agresiones y el mantenimiento de la presión a Rusia hasta que se siente de buena fe a la mesa de negociación", explicó el Gobierno.

Asimismo, Meloni y Zelenski han defendido el rol de Europa en toda negociación que implique al continente, como la dirigida a acabar con la guerra, y han abogado por buscar la unidad con Estados Unidos.

"Ambos líderes han recordado la importancia de la unidad de puntos de vista entre los socios europeos y americanos y de la contribución europea a soluciones que tendrán repercusiones en la seguridad del continente", continúa la nota.

El presidente ucraniano, por su parte, ha agradecido a Meloni el envío de material de emergencia y su respaldo al sector energético ucraniano, ya que la italiana ha anunciado el envío de generadores de electricidad.

El encuentro a puerta cerrada fue largo, duró aproximadamente una hora y media y, durante su celebración, el presidente ucraniano publicó un mensaje en la red social X confirmando que "en un futuro próximo" enviará a Estados Unidos su revisión del plan de paz.

"Estamos comprometidos con una paz real y mantenemos un contacto constante con Estados Unidos. Y, como señalan acertadamente nuestros socios en los equipos de negociación, todo depende de si Rusia está dispuesta a tomar medidas efectivas para detener el derramamiento de sangre y evitar que la guerra vuelva a estallar", escribió en X.

Y agregó: "En un futuro próximo estaremos listos para enviar los documentos revisados a Estados Unidos".

Sobre su encuentro con Meloni, Zelenski dijo que había sido "excelente y muy sustancial" y que habían tratado "todos los aspectos de la situación diplomática".

Por la mañana, el líder ucraniano visitó al papa León XIV en su residencia de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes.

El pontífice estadounidense "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", según un comunicado de la Santa Sede.