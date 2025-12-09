Merz califica de "inaceptables" apreciaciones de EE.UU sobre Europa, pero no le sorprenden

"Se trata de algo inaceptable. No veo ninguna necesidad de que EE.UU. crea que tiene que salvar la democracia en Europa. La lección sólo puede ser que tenemos que hacernos más independientes frente a EE.UU. en cuanto a la seguridad", dijo Merz en Maguncia (suroeste de Alemania) junto con el primer ministro de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer.

"No es una sorpresa, pero es algo que se confirma. El lema de 'América First' (EE.UU. primero) se expresa aquí con especial fuerza" y "desde el discurso de (el vicepresidente estadounidense,) JD Vance, en Múnich sabemos en qué situación estamos", agregó el canciller desde un estado federado que acoge diez bases estadounidenses, entre ellas la base aérea de Ramstein.

Merz se refería a la última Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando Vance afirmó que la principal amenaza para Europa no venía de Rusia ni de China, sino de la censura a la que eran sometidos partidos como la agrupación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

El canicller alemán explicó que, en sus conversaciones con altos cargos estadounidenses, trata de convencerlos de que, aunque 'América First' es algo legítimo, el 'América Alone' es algo que no tiene futuro.

"Necesitan socios y Europa es un socio posible. Si Europa no les dice nada pueden intentarlo con Alemania", añadió.

En el documento sobre la estrategia de seguridad se asegura que Europa está amenazada por la baja tasa de nacimientos y por la falta de libertad de expresión, y se dice que EEUU tiene que procurar cooperar con "partidos patrióticos".