Merz promete a Armenia apoyo ante la injerencia rusa y en su camino hacia Europa

"Rusia no intenta solo desestabilizar a Europa, sino también a Armenia mediante medidas híbridas", aseguró Merz en una rueda de prensa conjunta en Berlín.

"Se ha convertido en una perturbadora normalidad que las elecciones sean atacadas por los enemigos de la democracia. En particular Rusia intenta meter miedo a los votantes en Armenia ante un acercamiento demasiado grande a los socios occidentales, difunde informaciones falsas sobre los objetivos y valores de la Unión Europea", remachó.

Ambos líderes hablaron en este contexto de proyectos en los que Alemania puede apoyar a Armenia a ser más resiliente y más independiente en lo tocante a cuestiones centrales de soberanía, bienestar y seguridad, dijo el canciller, que citó por ejemplo planes de cooperación en el ámbito energético.

Al mismo tiempo, Merz afirmó que la paz con Azerbaiyán constituye una "oportunidad histórica para un camino europeo de Armenia" y pidió a las dos naciones que emprendan los pasos restantes para resolver por consenso las "cuestiones pendientes".

El canciller recordó que la vía de ingreso hacia la UE está marcada por muchos requisitos, en particular por los conocidos como criterios de Copenhague, y que Ereván debe decidir si para este fin quiere suscribir un acuerdo de asociación, aunque en cualquier caso una mayor cooperación es la "dirección adecuada".

Pashinián, por su parte, destacó que la paz es un proceso que beneficiará tanto a Armenia y a Azerbaiyán como a toda la región y se mostró confiado en que por ejemplo en un futuro se puedan abrir vías terrestres de comunicación hacia Turquía.

El primer ministro pidió el apoyo de Alemania de cara al "largo y difícil" camino hacia la adhesión a la UE y señaló que en su país existe la voluntad política para realizar las reformas democráticas necesarias.

Al mismo tiempo, reconoció que existe un problema con respecto a las "capacidades institucionales" y señaló que en este contexto los conocimientos y las experiencias de la UE para realizar reformas en ámbitos como el Estado de bienestar, la protección de los derechos humanos y la independencia del poder judicial serían de gran ayuda.