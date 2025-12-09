México pide a EEUU información sobre exagente de la DEA acusado de colaborar con el narco

"Solicitamos información al Departamento de Justicia sobre este caso y también a la Embajada de Estados Unidos en México, pero al momento no tenemos información adicional más que lo que se ha dado a conocer", informó el titular de la SSPC durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Así reaccionó el Gobierno de México después de que el viernes pasado el identificado como Paul Campo, de 61 años, fuera acusado en una corte federal de Nueva York de colaborar con el CJNG para blanquear millones de dólares.

Según la acusación recogida por el diario The New York Times, Campo trabajó alrededor de 25 años para la DEA, primero en Nueva York, hasta terminar como subdirector de la oficina de operaciones financieras.

A esta conspiración se suma su socio Robert Sensi, de 75 años, con quien blanqueó unos 750.000 dólares de lo que creían ser ganancias de la droga del cartel y que además convirtieron en criptomonedas y acordaron aumentar el monto del blanqueo a 12 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con el diario neoyorquino, no hay indicios de que Campo o Sensi tuvieran contacto con miembros reales del CJNG o de que el dinero utilizado en la investigación fuera para el grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, ambos fueron acusados de diferentes cargos de conspiración: para cometer narcoterrorismo, distribuir narcóticos, proporcionar apoyo material a una organización terrorista y cometer lavado de dinero.

El CJNG está en la lista terrorista del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado, durante años, como uno de los más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa.