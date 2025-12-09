Milán sube un 0,33 % con los inversores pendientes de la reunión de la Fed

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció también un 0,33 %, hasta situarse en los 46.259,29 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 419 millones de acciones por un valor de unos 2.822 millones de euros (unos 3.284 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada, como en algunos de los principales parqués europeos y en Wall Street, por la cautela de los inversores a la espera de conocer la decisión que adoptará mañana la Fed en materia de tipos de interés, después de la división mostrada en la reunión de octubre.

Los mercados dan por hecho que la Reserva Federal podría reducir la tasa de referencia en 25 puntos básicos, un movimiento que buscaría frenar la desaceleración económica pese a que la inflación sigue lejos del objetivo del 2 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron la banca Mediolanum, que subió un 3,25 %, seguida de la aseguradora Generali (3,00 %), el gigante de defensa Leonardo (2,64 %), el grupo financiero Unipol (2,11 %) y la sociedad de cartera Azimut (1,91 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el otro lado de la balanza, destacó la caída de la farmacéutica Recordati Ord (2,04 %), la fabricante de cables Prysmian (1,91 %), el grupo automovilístico Stellantis (1,77 %), la petrolera Saipem (1,62 %) y Telecom Italia (1,41 %).