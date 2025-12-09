Milei busca la aprobación exprés de las reformas laboral y fiscal en el Congreso argentino

La convocatoria de las sesiones extraordinarias, formalizada por decreto y publicada en el Boletín Oficial, incluye en la agenda legislativa seis proyectos de reformas elaboradas por el Ejecutivo, entre los que figuran, además, la Ley de Presupuesto 2026, la reforma del Código Penal y la modificación de la ley sobre glaciares.

El Gobierno anticipó el envío al Parlamento del proyecto de Ley de Modernización Laboral con el objetivo de “actualizar” la legislación sobre el empleo.

La iniciativa, que según los medios será presentada en las próximas horas, incluiría cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones, contratación y modalidades de trabajo.

La principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó este lunes que aguarda el proyecto oficial para convocar a su Consejo Directivo y que prepara un texto alternativo enfocado en el trabajo joven.

Otro de los proyectos es la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, mientras que la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria fue pensada como un conjunto de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y restringir el financiamiento mediante emisión o endeudamiento.

La reforma integral del Código Penal, en tanto, buscará ampliar el texto vigente -de 540 a 912 artículos- para aumentar las penas y asegurar el cumplimiento efectivo de las mismas, entre otras cuestiones, según adelantó Patricia Bullrich, antes de dejar su cago de ministra de Seguridad Nacional para asumir como senadora.

El proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos de Glaciares y Ambiente Periglacial buscaría ampliar los proyectos extractivos en zonas andinas, lo que ha levantado las críticas de los ambientalistas.

Varias de estas iniciativas fueron discutidas en el último mes por representantes del Ejecutivo, gobernadores provinciales y empresarios.

Los diputados y senadores que ganaron sus asientos en las legislativas del 26 de octubre, cuando el partido ultraderechista de Milei, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo más del 40 % de los votos, asumirán este miércoles.

El Gobierno se muestra confiado en que podrá aprobar las seis iniciativas durante el período extraordinario, es decir, antes del 31 de diciembre, porque pueden conseguir apoyo suficiente en ambas cámaras con sus legisladores y otros aliados.

En la Cámara de Diputados, LLA tendrá 95 escaños y se conformará como la primera minoría -hasta ahora peronista-, fundamental para el trabajo en las comisiones, donde son aprobados los dictámenes de mayoría que habilitan el tratamiento de las leyes.

En el Senado, el oficialismo llegará a 20 representantes y quedará con cuatro senadores por debajo del tercio que se necesita para blindar los vetos presidenciales.