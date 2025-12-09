Milei, Peña, Noboa y Mulino se reunirán con el primer ministro y con el rey de Noruega

Los cuatro presidentes se entrevistarán con Store por separado en el Grand Hotel de Oslo, en el que se alojan, según informó la oficina de prensa del primer ministro, a partir de las 16:15 hora local (15:15 GMT).

Mientras tanto, la Casa Real noruega informó de que Harald V concederá audiencia a los cuatro presidentes a las 15:40 hora local (14:40 GMT) en el palacio del monarca.

Mientras que Mulino llegó el lunes a Oslo y ha estado en contacto con los familiares de Machado que se han desplazado allí, Milei arribó este martes, igual que está previsto que lo haga también Noboa y que Peña se desplace el miércoles, el día que está programada la ceremonia de entrega del galardón.

Sin embargo, el aplazamiento y posterior cancelación de la tradicional rueda de prensa del ganador programada para el día de hoy ha sembrado dudas sobre si Machado, que vive en Venezuela en paradero desconocido, logra finalmente abandonar el país y viajar a Oslo tal y como se propuso.

También viajó a la capital noruega, en este caso desde Madrid, el líder opositor venezolano Edmundo González.

Su correligionario Antonio Ledezma declaró este martes a EFE en el Grand Hotel que es el deseo de la líder recoger en persona el galardón, pero que "Dios proveerá" y que haga lo que haga Machado finalmente, los venezolanos lo comprenderán.