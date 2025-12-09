Mujeres se graduarán como conductoras profesionales en la capital de Ecuador

Las mujeres que se graduarán forman parte del programa de 300 becas completas dirigido a mujeres cabezas de hogar, víctimas y sobrevivientes de violencia de género, con el propósito de impulsar su autonomía económica, promover sus oportunidades e inserción laboral en el sector del transporte público.

El Municipio de Quito señaló este martes en un comunicado que impulsa el desarrollo de su gente con un millón de dólares de capital semilla para emprendedores.

Esta iniciativa concuerda con el Plan Maestro de Movilidad para establecer un sistema de movilidad más inclusivo y seguro, al reducir brechas de género "en un sector tradicionalmente masculinizado", anotó.

Experiencias previas muestran -añadió- que las unidades operadas por mujeres registran menores índices de siniestralidad, contribuyendo a un servicio más confiable para la ciudadanía.

Las 41 mujeres que se graduarán "son ejemplo de esfuerzo y determinación, y representan el espíritu de las 'Mujeres que mueven a Quito'", finalizó el escrito.