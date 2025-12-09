Netanyahu admite el fracaso del 7 de octubre y anuncia un "examen exhaustivo del Estado"

"Hubo un fracaso aquí, un gran fracaso. Un examen exhaustivo debe examinar a la cúpula política, militar y de seguridad, a todos. Y esto solo es posible si lo hacemos en un amplio comité nacional de revisión, que no esté orientado a un bando ni al otro", dijo el mandatario en un vídeo publicado por su oficina.

El jefe del Ejecutivo aludió al precedente de la comisión creada en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un comité "mitad republicano, mitad demócrata". Ese modelo, aseguró, permitió plantear "cualquier pregunta" y citar a "cualquier persona" considerada relevante para el esclarecimiento de los hechos.

"No habrá un encierro de un bando contra otro. Todos aportarán y todos serán interrogados, y solo así llegaremos a la verdad. Así es como debe hacerse, y así es como se hará", sentenció Netanyahu.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ya pidió el viernes pasado una investigación externa sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre.

La decisión se tomó después de que otro equipo de exoficiales de alto rango, liderado por el general Sami Turgeman, realizara una revisión de las investigaciones internas de las FDI sobre los fallos de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y Hamás secuestró a otras 251 en territorio israelí.

Además, Zamir destituyó este noviembre de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar del 7 de octubre.

Netanyahu, en estos más de dos años de ofensiva -que se ha cobrado la vida de más 70.366 palestinos-, se había opuesto a la creación de una comisión estatal de investigación para investigar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás, pese a que la mayoría de la sociedad, como han reflejado las encuestas, se lo exigía.

El Gobierno israelí anunció este noviembre la creación de una comisión de investigación "independiente", que, sin embargo, no será estatal.

Mientras en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será el primer ministro israelí quien se encargue de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una organización sin ánimo de lucro apartidista, calificó al futuro comité como "encubridor".

"Se trata de un intento transparente de evitar una investigación genuina e independiente del mayor fracaso en la historia del Estado (de Israel)", sentenció en un comunicado.