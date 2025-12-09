Nigeria afirma que están bien los tripulantes de su avión militar que aterrizó en Burkina

En un comunicado, la Fuerza Aérea quiso "aclarar los informes sobre el desvío de un C-130 de la NAF durante su misión de transporte a Portugal el 8 de diciembre de 2025".

"Tras el despegue de Lagos, la tripulación detectó un problema técnico que requirió un aterrizaje de precaución en Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), el aeródromo más cercano, de acuerdo con los procedimientos de seguridad estándar y los protocolos de aviación internacional", explicó el comodoro del aire y director de Relaciones Públicas e Información de la NAF, Ehimen Ejodame.

Ejodame precisó que "la tripulación de la NAF se encuentra a salvo y ha recibido un trato cordial por parte de las autoridades anfitrionas".

"Se están llevando a cabo planes para reanudar la misión según lo programado", subrayó el portavoz, al asegurar que la NAF mantiene "su compromiso profesional con el estricto cumplimiento de los procedimientos operativos y las normas de seguridad, garantizando la protección de su personal y cumpliendo con su mandato constitucional".

La nota se publicó después de que el Gobierno de Burkina Faso emitiera la pasada noche un comunicado de la Confederación de Estados del Sahel (integrada por Burkina Faso, Malí y Níger) en Bobo-Dioulasso (oeste) tras "una emergencia en vuelo mientras operaba en el espacio aéreo burkinés".

"La aeronave militar llevaba a bordo dos tripulantes y nueve pasajeros, todos militares", precisó.

Las autoridades burkinesas competentes -explicó- iniciaron una investigación que reveló que "esta aeronave militar no estaba autorizada a sobrevolar territorio burkinés".

La Confederación de Estados del Sahel condenó "enérgicamente esta violación de su espacio aéreo y de la soberanía de sus Estados miembros".

"Ante este acto hostil, perpetrado en contravención del derecho internacional y de las normas internacionales de aviación civil y/o militar, se están adoptando medidas para garantizar la seguridad del espacio aéreo confederal, la soberanía y la integridad territorial de sus Estados miembros, y la seguridad de la población de Confederación", subrayó el documento.

En ese sentido, añadió, las defensas aéreas y antiaéreas de los tres países han sido autorizadas a "neutralizar cualquier aeronave que viole el espacio aéreo confederal".

La Confederación fue creada en septiembre de 2023 por Burkina Faso, Mali y Níger, tres países gobernados por juntas militares golpistas que, mediante esa alianza, establecieron un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas, además de promover la cooperación económica.

Los tres países iniciaron un proceso de distanciamiento de su exmetropoli, Francia, buscando otros aliados como Rusia, y se retiraron de varios organismos regionales e internacionales, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), de la que salieron formalmente en enero de 2025.