Nueva huelga de médicos españoles contra la regulación profesional que prepara el Gobierno

Será la tercera huelga por este motivo en seis meses, ya que los médicos piensan que ellos merecen un estatuto propio que reconozca sus particularidades, y no meramente un capítulo en un texto general sobre las condiciones laborales de todos los empleados del sistema, sean o no sanitarios.

Están convocados en esta ocasión por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Otros sindicatos del sector programaron otra huelga indefinida en enero próximo, pero por el motivo contrario: rechazan de plano que los médicos tengan una ley propia y critican la "deslealtad" del ministerio por haber mantenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para tratar las condiciones de estos profesionales.

El ministerio, que dirige la izquierdista Mónica García, apela a la "responsabilidad colectiva" de no bloquear el estatuo profesional porque ello supondría perder una "oportunidad histórica" de reformar una ley que lleva dos decenios paralizada.

Sanidad garantiza que el borrador, logrado tras más de 60 reuniones con sindicatos, autoridades regionales y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir muchas de las exigencias sindicales porque invaden las competencias sanitarias de las regiones o son anticonstitucionales.

Asegura que la propuesta acaba con la inestabilidad mediante ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años, reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17 horas y delimita el número de las que se pueden hacer semanalmente.

Pero nada de eso convence a CESM y SMA, que han dejado libertad aunque han dejado libertad a sindicato asociado a estas organizaciones para que decidan cuántos de esos cuatro días se hace huelga o si la sustituyen por otro tipo de movilizaciones como manifestaciones y concentraciones.

La nueva huelga llega cuando los centros españoles de atención sanitaria primaria, incluso algunos servicios de urgencias, empiezan a saturarse por la epidemia de gripe, que este año llegó antes de habitual.