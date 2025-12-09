Nuevas tecnologías de pago para pymes buscan crear "ecosistema conectado" en Latinoamerica

Bajo el lema 'Sinergia', el evento reunió a más de 1.200 actores del sector, con un llamado a impulsar de manera colectiva el futuro del ecosistema financiero y tecnológico en Latinoamérica y el Caribe.

Durante el evento, se mencionó entre los desafíos el auge de los ciberataques que aumentan en un 25% anual, y el 83% de los consumidores afirma que la seguridad es su principal preocupación al elegir un método financiero, según apunta un comunicado de la compañía.

Las presentaciones se centraron en cómo la tecnología, la confianza y la inclusión están redefiniendo el comercio, con innovaciones basadas en inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevas alianzas estratégicas que buscan consolidar una economía digital más conectada y segura para los usuarios.

De acuerdo con el estudio Consumer Collective Insights, Economic Sentiment, el 54 % de los consumidores en Colombia, el 52 % en México, así como el 49 % en Brasil muestran disposición a utilizar criptomonedas para realizar compras, lo que refleja que la región avanza hacia un ecosistema digital más moderno, transparente e inteligente.

En el evento, la compañía presentó la tarjeta de crédito dirigida para pymes, integrando en ella soluciones de ciberseguridad en la región, así como un soporte para ayudar a los emprendedores a proteger sus negocios.

De esta manera, se busca avanzar en el área de comercio inteligente con recursos impulsados por IA.

Con estas soluciones, se podrá ofrecer una experiencia de pago más inteligente, más segura y más personal a consumidores, comerciantes y emisores, introduciendo un programa innovador impulsado por IA en todo el ecosistema de pagos.

Entre las acciones que ofrece la compañía, destaca la confianza y la "tokenización", que se unen en un modelo que busca impulsar un comercio más inteligente y global.

Como parte de esta evolución, la compañía está desarrollando pagos más seguros y automatizados. Con ello, conecta las finanzas tradicionales con las digitales, facilitando transacciones internacionales más rápidas y protegidas.

Este énfasis en la seguridad cobra mayor importancia a medida que crece el interés de los consumidores por los activos digitales.

Para responder a esta demanda, la empresa impulsa programas innovadores que permiten operaciones transparentes, escalables y con mayor respaldo gracias al uso de IA en todo el ecosistema de pagos.