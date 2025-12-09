OMS busca atraer más inversión a la medicina tradicional durante la cumbre de Nueva Delhi

En una conferencia de prensa para presentar los objetivos de la OMS de cara a la cumbre, resaltaron que pese a que la medicina tradicional es utilizada por millones de personas y su popularidad aumenta, sólo un 1 % de la inversión total en investigación médica se dirige a estas prácticas.

"Actualmente la inversión global en medicina tradicional se mantiene muy baja y esto ha de cambiar si queremos responder a desafíos actuales como la salud mental, las enfermedades crónicas o las desigualdades en el acceso a los cuidados sanitarios", subrayó la jefa científica de la OMS, Sylvie Briand.

Por su parte, la directora del Centro Global de Medicina Tradicional, Shyama Kuruvilla, agregó en la misma rueda de prensa que la población de un 90 por cien de los países miembros de la OMS usa la medicina tradicional en porcentajes que oscilan entre el 40 y el 90 por ciento.

"En un mundo en el que la mitad de la población mundial no puede acceder a servicios sanitarios esenciales, la medicina tradicional es a menudo lo más parecido a ellos", subrayó la directora del centro global, creado en 2022 también en la India por iniciativa de la OMS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Resaltó además que mucha gente la prefiere a la medicina convencional por tener un carácter más personal, más centrado en la naturaleza, o ser más holística, "ya que apuesta por el bienestar general en lugar de tratar unos síntomas específicos en una enfermedad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jefa científica de la OMS reconoció que la estandarización de la medicina tradicional sigue siendo un gran reto debido a la inmensa variedad de métodos, sustancias y filosofías, además de por su tendencia a tratar a cada paciente de forma única, más relacionada con el estado general de su salud y de su entorno.

Sin embargo, destacó, "nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de superar estos y otros desafíos y acelerar la generación de evidencias".

En este sentido, Briand subrayó que la inteligencia artificial puede analizar millones de compuestos de la medicina tradicional para entender la compleja estructura de los productos herbales con el fin de maximizar beneficios y minimizar los efectos secundarios.

El uso de la tecnología en la medicina tradicional ya se ha hecho efectivo, recordó, con el uso de resonancias magnéticas, electroencefalogramas y otros test para visualizar la evolución de los órganos durante prácticas tradicionales como la meditación.

Por otro lado, "la tecnología nos puede además ayudar a preservar este saber antiguo, digitalizando millones de textos de medicina tradicional y facilitando su acceso para los investigadores", añadió.

Kuruvilla recordó en relación con ello que la OMS puso en marcha una biblioteca digital de saberes relacionados con la medicina tradicional que ya ha archivado más de 1,6 millones de publicaciones y registros.

La responsable del centro global recordó que el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera necesario "unir la sabiduría curativa recogida durante milenios con el poder de la ciencia moderna y la tecnología".

La cumbre, dos años después de la inaugural, que también se celebró en la India, atraerá a líderes políticos, científicos, practicantes de medicina tradicional y jefes indígenas de más de cien países.

Otro de sus objetivos es el de trazar una agenda para poner en práctica la estrategia 2025-2034 para el desarrollo de la medicina tradicional que los países miembros de la OMS aprobaron en la asamblea anual del pasado mes de mayo.

El papel de la OMS en la nueva cumbre es "ayudar a que los países garanticen que la medicina tradicional, como cualquier otra medicina, sea segura, basada en evidencias, esté bien informada y se integre de forma igualitaria en los sistemas sanitarios", resumió Kuruvilla en la rueda de prensa.