ONG registra 1.192 presos por motivos políticos en Cuba al cierre de noviembre

La organización, con sede en Madrid, señaló que seis personas salieron de su listado, “la mayoría por cumplimiento íntegro de condena”.

El reporte mensual de PD identificó a 461 personas con “patologías médicas graves” y 41 con problemas de salud mental, todos ellos “sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado”.

La oenegé añadió que 34 menores de edad siguen en la lista, de los cuales 28 cumplen sentencia y seis están siendo procesados penalmente con “medidas cautelares sin tutela judicial alguna”. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.

PD, uno de los referentes en el registro de presos por motivos políticos en Cuba, denunció que 16 de los menores “han sido ya condenados por sedición” con una pena media de cinco años de privación de libertad.

Alertó además que un total de 219 personas han sido condenadas por sedición, cuando en la mayoría de los casos participaron en protestas pacíficas, y agregó que todos “ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno”.

Desde julio de 2021, cuando se registraron en la isla las mayores protestas antigubernamentales en décadas, un total de 1.925 personas pasaron por la cárcel por motivos que PD define como políticos.