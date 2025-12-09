ONU prevé que comercio global alcancé cifras récord en 2025 pese a tensiones arancelarias

De confirmarse, la cifra supondría un aumento interanual del 7 % frente a 2024, o 2,2 billones de dólares más (1,5 billones de dólares en bienes y el resto en servicios), de acuerdo con la agencia especializada de Naciones Unidas.

Para el cuarto trimestre del año, UNCTAD también prevé un aumento de los intercambios, aunque a tasas menores, de sólo el 0,5 % en el caso de bienes y del 2 % para los servicios.

Alerta asimismo de un mayor debilitamiento en 2026, a causa de factores como un menor crecimiento económico, mayor endeudamiento, altos precios y la continuación de la incertidumbre.

Por regiones, UNCTAD señala que Asia Oriental registró el mayor crecimiento del comercio en los últimos cuatro trimestres, del 9 %, mientras que en Sudamérica fue del 7 %, en Europa del 6 % y en Norteamérica del 2 %.

