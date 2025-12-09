OPPO Find X9 establece un nuevo referente en experiencias de gama alta con servicios al cliente mejorados

El 28 de octubre, OPPO presentó la serie Find X9, su última generación de smartphones insignia que redefine la calidad premium con capacidades líderes en la industria en imagen y IA. Junto con el lanzamiento de la nueva serie, OPPO está mejorando aún más la experiencia postventa para los propietarios de la serie Find X9 con la introducción de nuevos servicios centrados en el usuario, incluyendo soporte personalizado uno-a-uno y servicio exclusivo prioritario en los centros de servicio de OPPO. Al extender su sistema integral de servicios postventa a los mercados internacionales, OPPO continúa estableciendo nuevos estándares en experiencias de productos insignia, ofreciendo servicios rápidos, eficientes y convenientes diseñados para satisfacer las necesidades reales de los usuarios dondequiera que se encuentren.

El soporte uno-a-uno reconfigura la experiencia postventa en línea

Con más usuarios de smartphones valorando servicios postventa rápidos, eficientes, convenientes y personalizados, OPPO está introduciendo un soporte personalizado uno-a-uno para los usuarios de la serie Find X9 en países y regiones selectas, incluyendo Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Vietnam y México. A través de plataformas en línea como WhatsApp, Line y Zalo (las plataformas pueden variar según el país), los usuarios pueden acceder a consultas en tiempo real sobre productos y servicios con sus agentes de servicio dedicados, quienes pueden añadirse a la lista de contactos del usuario mediante la app "‘My OPPO’ — Soporte — Soporte Uno-a-Uno" para obtener acceso instantáneo a comunicación directa en línea y servicios exclusivos.

Junto con los nuevos canales de servicio al cliente dedicados, OPPO también ha capacitado a los agentes de servicio al cliente como expertos para manejar un mayor rango y profundidad de consultas de los usuarios. Todos los agentes de servicio al cliente dedicados tienen un promedio de más de cinco años de experiencia atendiendo a usuarios de teléfonos premium y experiencia en áreas que cubren calidad, quejas y soporte técnico. Para ofrecer un servicio postventa más profesional y personalizado, los agentes también han recibido formación de certificación OPPO Customer Service LV1 y están capacitados para revisar las consultas previas de los usuarios para mejorar la precisión y relevancia de las sugerencias y soluciones. Para problemas más complejos, los agentes de servicio pueden conectarse directamente con ingenieros técnicos de OPPO para recibir retroalimentación, con respuesta y solución garantizada dentro de las doce horas laborales. Los agentes de servicio también pueden ayudar a agilizar los procesos de servicio presencial, coordinando citas en los centros de servicio o gestionando servicios de recogida y entrega de reparaciones para clientes que no puedan acudir personalmente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de ayudar a los usuarios a resolver problemas o consultas existentes, los agentes de servicio dedicados también apoyan a los usuarios en el uso diario de su teléfono y más allá, compartiendo de manera proactiva información útil como calendarios de las últimas actualizaciones del sistema, notificaciones sobre nuevas actualizaciones y funciones, consejos prácticos y ofertas especiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las actualizaciones digitales mejoran la experiencia de servicio presencial

Con los servicios al cliente actuando como un punto de contacto principal para que OPPO conecte con los usuarios y eleve la experiencia de la marca, OPPO también ha introducido varias innovaciones en línea y presenciales para optimizar la experiencia en tienda. A través de sistemas digitales y herramientas impulsadas por IA, las colas, tickets y notificaciones en los centros de servicio de OPPO son ahora completamente sin papel, con los usuarios pudiendo escanear códigos QR en la tienda para consultar su posición en la fila y recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las reparaciones a través de pantallas en los centros de servicio. En países y regiones como Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Vietnam y México, los usuarios de la serie Find X9 que visiten los centros de servicio también disfrutarán de un servicio exclusivo prioritario, incluyendo recepción y servicios de reparación con prioridad.

Junto con los servicios digitales mejorados, los centros de servicio de OPPO también ofrecen una serie de ventajas centradas en el cliente, incluyendo bebidas y bocadillos gratuitos, limpieza y mantenimiento del teléfono, y protectores de pantalla gratuitos. Algunas ubicaciones seleccionadas también proporcionan máquinas de café y juguetes para niños, creando un entorno más amigable y relajante para los clientes y sus acompañantes mientras esperan.

Compromiso global continuo de OPPO con la calidad del servicio

Los nuevos servicios premium para los usuarios de Find X9 son las últimas ofertas en el compromiso de OPPO por elevar los estándares de servicio para sus clientes en todo el mundo. A través de su sistema de servicio interno, OPPO mantiene control directo sobre la calidad del servicio, permitiendo establecer estándares unificados y proporcionar capacitación consistente para asegurar que los usuarios disfruten de experiencias de alta calidad en todo el mundo.

Con el compromiso de ofrecer los mejores productos y servicios, OPPO está refinando continuamente su experiencia postventa para brindar el mismo nivel de excelencia y experiencia fluida por la que sus productos son universalmente reconocidos. Respaldando este compromiso, existen más de 3,300 centros de servicio operados por OPPO y más de 12,000 empleados de atención al cliente en más de 70 países y regiones. Guiado por su misión, "Tecnología para la humanidad, amabilidad para el Mundo", OPPO continuará expandiendo su presencia global en servicios y entregando innovación tanto en productos como en servicios para ayudar a los usuarios de todo el mundo a aprovechar al máximo su experiencia OPPO.

Para información específica sobre los servicios disponibles en diferentes países y regiones, visitar el sitio web oficial de Servicios OPPO.

Descripción contacto: Departamento de Prensa

https://static.comunicae.com.mx/photos/notas/135091/Imagen1.png

Pie de foto: OPPO presenta Find X9, su última generación de smartphones

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.