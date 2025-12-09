Organización hondureña C-Libre recibe Premio de Derechos Humanos Europa

La directora de C-Libre, Amada Ponce, agradeció el reconocimiento y destacó "la urgencia" de reforzar la defensa de los derechos humanos en Honduras, lo que exige "el compromiso articulado" del Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado y la ciudadanía.

"Este premio llega en un momento en el que Honduras necesita más valentía colectiva. Necesitamos instituciones que protejan, no que persigan. Necesitamos que ninguna mujer periodista tenga que elegir entre su trabajo y su vida. Necesitamos que la justicia deje de ser una palabra vacía y se convierta en una realidad para las víctimas", subrayó.

Ponce recibió el galardón en una ceremonia que se celebró en un hotel de Tegucigalpa con la presencia de embajadores de la Unión Europea (UE) y funcionarios del Gobierno, entre otros invitados.

Fundado en 2001, C-Libre ha impulsado cambios legislativos que han "robustecido" el espacio cívico y fortalecido la libertad de prensa y el espacio democrático, señaló la delegación de la UE en un comunicado.

Entre sus contribuciones figuran la derogación del delito de desacato, la promoción de la primera Ley de Acceso a la Información Pública y su participación en el diseño de la Ley de Transparencia.

También ha promovido reformas para garantizar el acceso equitativo a frecuencias de radio comunitarias, participado en el diseño, instalación y exigencia de reformas del Mecanismo Nacional de Protección periodistas y defensores, y promovido estándares internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y relatorías regionales para armonizar el marco hondureño con estándares interamericanos.

Durante la ceremonia, el embajador de la UE en Honduras, Gonzalo Fournier, dijo que la libertad de expresión es un derecho de todos y es "el latido de la democracia" que se manifiesta en las voces de cada ciudadano.

Señaló que el premio reconoce no solo la libertad de expresión como derecho fundamental, sino también la labor invaluable de periodistas y comunicadores, así como el papel esencial de los medios en el fortalecimiento de la democracia.

El diplomático europeo destacó la importancia de ejercer este derecho con "responsabilidad ética", especialmente en un contexto de desinformación, manipulación y desafíos vinculados a la inteligencia artificial.

La Unión Europea y sus Estados miembros reafirmaron su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en Honduras, y señalaron que el premio busca servir de estímulo para fortalecer la democracia y garantizar la protección de los derechos fundamentales en todo el país.