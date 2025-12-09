Organizaciones opositoras en México superan 130.000 firmas para plantear reforma electoral

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Jimena Villicaña, de la organización Sí por México, detalló que en 58 días lograron recabar 188.355 firmas, de las 130.000 que exige la ley para presentar una propuesta de reforma ciudadana.

"Esta es la primera iniciativa en materia electoral que nace completamente desde la ciudadanía (...) Hoy le decimos al poder, a los legisladores y también a la presidenta de la República, que aquí está el mandato ciudadano", destacó Villicaña.

Los cinco estados con más firmas fueron Guanajuato (centro), Nuevo León (norte), Querétaro (centro), Ciudad de México (centro) y Michoacán (oeste), apuntó.

Además, señaló que más de 12.300 auxiliares, la mayoría jóvenes, se dedicaron a recabar las firmas que respaldan la iniciativa de reforma, a quienes llamó "guardianes de la democracia".

La propuesta de reforma electoral plantea modificaciones en los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución mexicana, con el objetivo de preservar la "autonomía" del Instituto Nacional Electoral (INE), garantizar elecciones "limpias" y evitar "retrocesos", ante una posible concentración del poder político.

La iniciativa también pretende "blindar" las elecciones de la delincuencia organizada, incluyendo dinero del narcotráfico y del huachicol (contrabando de combustible).

Guillermo Ruiz, de Creemos México, indicó que este mismo día entregarán ante la Cámara de Diputados las firmas registradas, para que estas sean enviadas al INE para su validación oficial.

Después, los representantes de 'Salvemos la Democracia' adelantaron que buscarán impulsar la discusión en el terreno legislativo.

"Nuestra voz ya entró al Congreso y vamos a defender que sea escuchada y tomada en serio", afirmó Ruiz.

El empresario, Claudio X González, precisó que esta propuesta de reforma será debatida en febrero próximo en el Legislativo, a la par de la iniciativa impulsada por Sheinbaum.

"De un lado, una iniciativa desde el poder para el poder. Desde el otro lado, una iniciativa ciudadana democrática para defender el voto libre", expuso González.

Como próximos pasos, Ruiz destacó que buscarán "ampliar" su movimiento y mantener las "movilizaciones", cuyas acciones serán detalladas el próximo mes.

Por otro lado, adelantó que enviarán al INE una serie de recomendaciones para "hacer más amigable este mecanismo tan importante de participación ciudadana", en referencia al proceso de recolección de firmas.

"En nuestro sitio web, el botón de firmar obtuvo más de 600.000 clics. Pero encontraron tan complicado el proceso que lamentablemente no todos lograron firmar", expuso Ruiz.

Entre estas complicaciones, señaló el hecho de "tener que descargar una aplicación que se traba", así como "la falta de inmediatez en el registro de las altas", lo que “desalienta la participación política de la ciudadanía en México”.

Finalmente, Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil, sostuvo que buscarán “por todas las vías posibles” que la iniciativa “no se quede en la congeladora” legislativa.

Ruiz añadió que no descartan realizar más “movilizaciones territoriales”, dependiendo de la respuesta de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, encabezada por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).