Paraguay refuerza su operativo contra el crimen organizado en la frontera con Brasil

Asunción, 9 dic (EFE).- Paraguay reforzó este martes su operativo 'Escudo Guaraní' contra el terrorismo y el crimen organizado en el departamento de Canindeyú (este), que limita con Brasil, con el envío de 300 soldados que se unen a otros 4.000 destinados a esa labor en las zonas fronterizas, informó el comandante del Ejército, el general Manuel Rodríguez.