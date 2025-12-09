Pedro Sánchez continúa defendiendo al ex fiscal general tras conocerse la sentencia

Sánchez se refirió a la sentencia en la que el Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación de García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

Y apuntó que García Ortiz es un fiscal "que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado", a la vez que atacó a la oposición del conservador Partido Popular (PP) y a la presidenta madrileña, de esa formación.

"Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo (líder del PP)", añadió.

El Tribunal Supremo español hizo pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que fundamenta la condena a García Ortiz por revelación de datos reservados tanto en la filtración de ese correo como en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre ese mismo asunto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El juicio a García Ortiz, inédito en España por ser el primero que sentó en el banquillo a un fiscal general en ejercicio y celebrado en medio de una gran expectación mediática, fue por la filtración de datos de una causa en la que está implicado el empresario González Amador, pareja de la líder opositora Díaz Ayuso y acusado de un presunto delito fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La sentencia, suscrita por una mayoría de cinco miembros de los siete del tribunal, considera probado que fue García Ortiz o una persona de su entorno, con su conocimiento, quien filtró a una cadena de radio el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.