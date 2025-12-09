Perú felicita a Machado por el Nobel de la Paz y afirma que es un ejemplo para la región

"En nombre del Gobierno y pueblo de Perú y en mio propio deseo expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que honra su firme compromiso con la defensa de la democracia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la República Bolivariana de Venezuela", indicó Jerí a través de un comunicado de Presidencia.

Agregó que Perú comparte "plenamente" los valores que inspiran "su incansable labor" en favor de la libertad y la recuperación institucional de su país.

"Su ejemplo constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del diálogo, la Justicia y la voluntad popular como pilares de una convivencia pacífica y de un futuro democrático en nuestra región", señaló.

También transmitió "el testimonio del gran aprecio del pueblo peruano que le acompaña con esperanza y respeto en sus esfuerzos por construir una Venezuela libre democrática y en paz".

"Con mis mejores deseos de éxito en esta noble tarea, le reitero los sentimientos de mi más alta estima y consideración personal", concluyó Jerí, que lidera el Gobierno de transición peruano.

Del mismo modo, minutos después, la Cancillería peruana emitió un comunicado en el que también saludó la concesión del premio Nobel de la Paz a Machado y afirmó que "su compromiso con la democracia y los derechos humanos es un aporte fundamental para nuestra región".

"En línea con la política exterior de nuestro país, el Perú reafirma su respaldo al Estado de derecho y a una transición democrática en Venezuela para que el Presidente Electo, Edmundo González, asuma su cargo, conforme a la voluntad expresada por su pueblo legitima y soberanamente", añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.

Este martes, Machado tenía previsto ofrecer en Oslo, la capital noruega, una rueda de prensa, en vísperas de recibir el Nobel de la Paz, pero el acto fue cancelado, lo que ha alimentado las especulaciones sobre si asistirá en persona a la ceremonia.

El Instituto Nobel aplazó inicialmente la comparecencia, prevista para las 13:00 (12 GMT), y la canceló de forma definitiva varias horas después, apuntando como motivo a las dificultades a las que se enfrentaba Machado para salir de Venezuela, donde vive en paradero desconocido.