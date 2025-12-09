Putin condecora a militares que han combatido en Ucrania con la medalla 'Héroe de Rusia'

"Hoy es un día de fiesta. Pero nosotros siempre recordamos gracias a quienes celebramos festejos de este tipo. Gracias a personas como las que hoy están en esta sala. Gracias a sus padres, sus esposas", declaró durante la entrega de las 'Estrellas de Oro' con ocasión del Día de los Héroes de la Patria.

Putin destacó el coraje de los soldados rusos que combaten en el frente ucraniano, en las que los nuevos armamentos, incluyendo la gran cantidad de drones, "simplemente no dejan ni levantar la cabeza" debido a la intensidad del fuego.

"Pero nuestros muchachos combaten. Ellos son los auténticos héroes", sostuvo.

El mandatario ruso afirmó durante la ceremonia, a la que asistieron también los familiares de los condecorados, que la política de Rusia, el desarrollo del país "se conforma en torno a la familia (...), porque la patria es una familia grande, enorme, unida".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acto se llevó a cabo en ocasión del Día de los Héroes de la Patria, fiesta nacional instituida por el Kremlin en 2007 y que recuperó el Día de los caballeros de San Jorge.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dicha festividad se celebró hasta el triunfo de la Revolución Bolchevique (1917) en honor a la Orden de San Jorge creada por la emperatriz Catalina la Grande, la mayor condecoración militar del Imperio Ruso.